Wall Street - Stocks to watch del 3 ottobre

NEW YORK, 3 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta moderatamente positivo.

L'attenzione degli investitori è concentrata sul ritorno alla Camera, dopo la bocciatura nella versione originaria, del piano di salvataggio del sistema finanziario.

In attesa del voto, un altro istituto in difficoltà, WACHOVIA WB.N, ha trovato un compratore in WELLS FARGO (WFC.N: Quotazione), provocando un'accelerazione dei derivati. Il titolo Wachovia balza del 64% nel pre-market. CITIGROUP (C.N: Quotazione), che ha perso la corsa per l'acquisizione di Wachovia, cade dell'8% nel pre-market.

L'agenda macroeconomica prevede il dato sugli occupati non agricoli di settembre, stimato in calo di 100.000 unità, con un tasso di disoccupazione visto stabile al 6,1% e salari orari medi che dovrebbero salire dello 0,3%. In calendario anche l'Ism servizi di settembre, stimato in flessione a 50.

Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 SPZ8 guadagna 9,20 punti (+0,82%), il derivato sul Nasdaq NDZ8 sale di 10,50 punti (+0,7%) e il contratto a dicembre sul Dow Jones DJZ8 avanza di 46 punti (+0,44%).

I titoli in evidenza oggi:

* Mitsubishi Ufj Financial Group (8306.T: Quotazione) sta valutando la fusione fra la divisione securities e il business giapponese di MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione). Mitsubishi in settimana ha acquisito il 21% di Morgan Stanley per 9 miliardi di dollari. Secondo il New York Post, inoltre, Morgan Stanley sta valutando una riduzione delle operazioni di prime-brokerage, la cessione di asset o l'acquisizione di una banca regionale in difficoltà.

* La società di gestione di casinò PENN NATIONAL GAMING (PENN.O: Quotazione) ha lanciato un profit warning sui risultati del terzo trimestre: il titolo ha perso oltre il 10% nelle contrattazioni after-hours. Deutsche Bank ha tagliato il rating su Penn a "hold" da "buy".