Wall Street - Stocks to watch del 3 febbraio

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

A dettare il ritmo della giornata probabilmente saranno le trimestrali. In effetti, i derivati erano in lieve calo prima che MOTOROLA MOT.N comunicasse risultati sostanzialmente in linea con le attese. Il mercato non sembra aver accolto negativamente la sospensione del dividendo da parte del colosso della telefonia mobile.

Sul fronte macroeconomico, l'agenda prevede le vendite immobiliari in corso di dicembre, viste invariate, e le vendite di automobili nel mese di gennaio, stimate in calo, a 10,20 milioni di unità.

* CITIGROUP (C.N: Quotazione), secondo quanto ha riportato l'Associated Press, ha in programma di utilizzare parte dei 36,5 miliardi di dollari di prestiti governativi per nuovi mutui, per loan legati alle carte di credito e per acquistare titoli con sottostante mutui immobiliari. Il Wall Street Journal, inoltre, scrive che Citigroup sta valutando la rottura di un accordo di sponsorizzazione da circa 400 milioni di dollari con la squadra di baseball dei New York Mets. Infine, Citigroup, secondo quanto riferito da fonti vicine al dossier, si appresta ad avviare l'asta della filiale di brokerage giapponese, da cui dovrebbe ricavare fino a 3,4 miliardi di dollari.