Borsa Usa rimbalza dopo rassicurazioni MBIA

NEW YORK, 31 gennaio (Reuters) - La borsa Usa cambia rotta in tarda mattinata virando in territorio positivo, guidata dai finanziari sulla scia delle dichiarazioni rassicuranti del gruppo di assicurazioni sui bond MBIA (MBI.N: Quotazione).

I commenti hanno dissipato gli effetti negativi dei dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, superiori alle attese, che sono stati letti come segnali di ulteriori problemi per l'economia innnescando un iniziale flusso di vendite sull'azionario.

Alle 18,35 italiane il Dow Jones .DJI sale dello 0,58%, lo Standard & Poor's 500 .SPX dello 0,61% e il Nasdaq .IXIC dello 0,5%.

Le azioni MBIA balzano di oltre il 9% dopo che il direttore finanziario della compagnia, C. Edward Chaplin, ha dichiarato che è già in programma una massiccia ripatrimonializzazione nel primo trimestre e che Standard&Poor's ha indicato che i piani della società sono stati ritenuti adeguati per la tripla A.

Brilla anche Ambac Financial Group ABK.N, altro big delle assicurazioni sui bond Usa, con un +11%.

I timori di un possibile downgrade dei rating delle società avevano provocato ieri forti ribassi dei titoli.