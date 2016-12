Wall Street - Stocks to watch del 31 marzo

NEW YORK, 31 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, frenati dai timori di impatto sui risultati aziendali del rallentamento dell'economia.

L'agenda macroeconomica prevede l'indice Napm sull'attività di business nell'area di New York e l'indice Pmi Chicago di marzo, atteso in aumento a 46.

Non ci sono trimestrali in calendario. Le previsioni di Reuters Estimates sui risultati del primo trimestre proiettano utili in calo dell'8,1%, un dato peggiore rispetto al -5,5% della settimana scorsa.