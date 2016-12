Borsa Usa in lieve calo, prevale incertezza in attesa Fed

NEW YORK, 30 gennaio (Reuters) - La borsa Usa cede moderatamente terreno in tarda mattinata locale, penalizzata dalla delusione per alcuni risultati societari e dall'incertezza sulla possibilità che l'atteso taglio dei tassi da parte della Federal Reserve riesca ad allontare la recessione negli Usa.

Le ultime notizie preoccupanti sul fronte corporate sono giunte da Yahoo (YHOO.O: Quotazione), che ha delineato prospettive di ricavi sotto le attese di Wall Street.

Inoltre, i dati macro odierni hanno evidenziato un rallentamento della crescita dell'economia Usa nel quarto trimestre.

"Penso che staremo qui seduti con bassi volumi fino alla Fed questo pomeriggio", dice Jim Awad di W.P. Stewart & Co. "Quello che mi preoccupa è che non sono sicuro su cosa potrebbe fare la Fed per confortare significativamente il mercato".

La decisione della Fed è in programma per le 20,15 italiane.

Alle 18,45 il Dow Jones .DJI cede lo 0,35%, lo Standard & Poor's 500 .SPX lo 0,39% e il Nasdaq .IXIC lo 0,43%.

Tra i singoli titoli Boeing (BA.N: Quotazione) guida i rialzi sul Dow avanzando del 3,4% dopo la trimestrale.

Da altri risultati societari arrivano invece spunti negativi. Merck and Co (MRK.N: Quotazione) lascia sul terreno il 4,75% dopo l'annuncio di una perdita nel quarto trimestre dovuta a oneri per una costosa transazione legata al suo farmaco per l'artrite, il Vioxx, che è stato ritirato.

Yahoo, che ieri sera ha comunicato un calo degli utili trimestrali e previsioni di ricavi 2008 sotto le attese, arretra dell'8,6%.