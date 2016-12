Borsa Usa positiva dopo Pce core, Nasdaq tonico con Dell

NEW YORK, 30 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in discreto rialzo, con gli investitori che hanno accolto senza scossoni i segnali contrastanti sul fronte inflazionistico e della fiducia dei consumatori.

Sul fronte macroeconomico, la componente core dell'indice Pce dei prezzi relativo alla spesa per consumi ha rallentato in aprile, sintomo di moderazione dell'inflazione. D'altro canto, l'indice sulla fiducia dei consumatori Reuters/Università del Michigan di aprile in maggio è caduto ai minimi da 28 anni.