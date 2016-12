Wall Street - Stocks to watch del 30 maggio

NEW YORK, 30 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta moderatamente positivo grazie alla perdurante debolezza del petrolio.

L'agenda macroeconomica prevede il dato sui redditi personali di aprile, atteso in aumento dello 0,2%, con l'indice dei prezzi Pce core (il barometro sull'andamento dell'inflazione più monitorato dalla Fed) stimato in crescita dello 0,1%. In calendario anche l'indice Pmi di Chicago di maggio, visto in leggera crescita a 48,5, e l'indice sulla fiducia dei consumatori calcolato dall'Università del Michigan di maggio, atteso in calo a 71,9. Attorno alle 13,45 italiane, il futures sullo S&P 500 SPM8 avanza di 2,50 punti (+0,18%), il derivato sul Nasdaq NDM8 sale di 7,25 punti (+0,36%) e il contratto a giugno sul Dow Jones DJM8 guadagna 28 punti (+0,22%).