Wall Street - Stocks to watch del 30 aprile

MILANO, 30 aprile (Reuters) - I futures sugli indici Usa sono poco mossi in un mercato sempre più sulle spine per le decisioni che la Federal Reserve prenderà stasera sui tassi di interesse.

* GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione) ha chiuso il primo trimestre in rosso. Il titolo sale nel pre-borsa di oltre il 5%, considerando che, escluse voci straordinarie, le perdite si riducono sensibilmente. La perdita netta - su cui hanno pesato i costi legati allo sciopero, una domanda più debole per i veicoli e oneri legati ad alcune controllate - è stata pari a 3,25 miliardi, o 5,74 dollari per azione, contro un utile di 62 milioni (11 cent per azione) del primo trimestre 2007. Tuttavia, escludendo voci straordinarie, il rosso del primo trimestre di quest'anno è di 350 milioni, 62 centesimi per azione.