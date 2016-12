Wall Street - Stocks to watch del 29 aprile

NEW YORK, 29 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in ribasso, preannunciando un avvio negativo della borsa Usa.

Pesano il no delle autorità di controllo a un nuovo farmaco della Merck (MRK.N: Quotazione ) e le paure di nuove delusioni dai dati in arrivo sul settore immobiliare e sulla fiducia dei consumatori. A ciò si aggiungono la reazione negativa del mercato ai risultati diffusi ieri da Visa (V.N: Quotazione ) e un petrolio vicino ai massimi storici.

Numerosi gli appuntamenti della giornata con i risultati societari, anche se mancano all'appello aziende particolarmente significative, nel settore finanziario e non solo, in grado di condizionare i mercati in modo rilevante.

"Oggi sarà un giorno di attesa in vista della Fed domani, con gli indici Dow e S&P tornati su livelli che si sono rilevati importanti per tutto l'anno", dice David Jones di IG Index che spiega: "Per il Dow, quota 12.900 ha bloccato ogni rally, mentre l'S&P sta ribollendo sotto 1.400 da diverso tempo. Domani si deciderà se questi livelli vanno rotti oppure no".