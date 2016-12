Wall Street - Stocks to watch del 29 gennaio

NEW YORK, 29 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta moderatamente positivo.

Gli investitori sono cauti, in attesa della riunione del Federal open market committee che partirà oggi e, domani, annuncerà probabilmente un altro taglio dei tassi, dopo la riduzione di 75 punti base varata la settimana scorsa per dotare di paracadute i mercati in caduta libera. Un sondaggio Reuters fra i primary dealer prevede un taglio dello 0,50%.

Intanto, per cercare di rilanciare i consumi, WAL-MART STORES (WMT.N: Quotazione) ha annunciato che questa settimana ridurrà i prezzi del 10-30% in diversi punti vendita.

Molto ricca l'agenda di risultati aziendali, con YAHOO (YHOO.O: Quotazione) che comunicherà la trimestrale dopo la chiusura di Wall Street. Fra le società che hanno già diffuso i conti, la conglomerata 3M (MMM.N: Quotazione) ha rispettato le attese, mentre il gruppo attivo nell'erogazione di mutui COUNTRYWIDE FINANCIAL CFC.N, acquisito da BANC OF AMERICA (BAC.N: Quotazione), ha registrato una perdita per azione di 79 cent.

Dal punto di vista macroeconomico, in calendario gli ordini di beni durevoli di dicembre, visti in rialzo dell'1,5%, e l'indice sulla fiducia dei consumatori di gennaio, stimato in calo a 87,5.

Attorno alle 14,10 italiane, il futures sullo S&P 500 SPH8 guadagna 3,40 punti, il derivato sul Nasdaq NDH8 avanza di 3,75 punti e il contratto a marzo sul Dow Jones DJH8 sale di 23 punti.

I titoli in evidenza oggi:

* Il gruppo farmaceutico ELI LILLY (LLY.N: Quotazione) ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 78 cent, in crescita rispetto ai 12 cent di un anno prima. La società, inoltre, ha detto di attendersi un utile per azione nell'anno fiscale 2008 compreso fra 3,85 e 4 dollari, rispetto ai 3,88 dollari stimati dagli analisti.