Wall Street - Stocks to watch del 29 febbraio

NEW YORK, 29 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso in un mercato che attende i dati sulla spesa dei consumatori tra crescenti timori sulla recessione dell'economia americana e i possibili riflessi sui profitti aziendali. Ad appesantire ulteriormente i derivati ai minimi di giornata sono le notizie riportate da Cnbc secondo cui il piano di salvataggio per l'assicuratore dei bond Usa Ambac Financial Group ABK.M avrebbe incontrato degli ostacoli abbastanza significativi. Sullo sfondo il dollaro ha toccatoi nuovi minimi storici oggi sul ritorno di aspettative di consistenti tagli dei tassi negli Usa dopo i commenti di Bernanke ieri che hanno messo in guardia sullo stato di salute dell'economia parlando anche della possibilità di problemi ad alcune banche minori statunitensi che hanno investito massicciamente nel mercato immobiliare.