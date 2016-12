Wall Street - Stocks to watch del 2 luglio

NEW YORK, 2 luglio (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street suggeriscono un avvio di seduta in calo, in un mercato di attesa per i dati chiave sul lavoro negli Usa, che verranno diffusi nel pomeriggio italiano.

Alle 13,30 il derivato sull'S&P 500 SPc1 cede lo 0,64%, il future sul Dow Jones DJc1 lo 0,66%, quello sul Nasdaq NDc1 è in calo dello 0,57%.

Secondo un sondaggio Reuters, gli economisti prevedono una riduzione degli occupati non agricoli a giugno di 363.000 unità, rispetto alla perdita di 345.000 posti di lavoro a maggio, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe salire al 9,6% dal 9,4% di maggio.

Deboli anche le borse europee, anch'esse in attesa di conoscere le statistiche sul lavoro Usa, in anticipo in agenda a causa della festività Usa dell'Indipendenza che terrà domani i mercati chiusi.

Tra i titoli in evidenza oltreoceano:

* ILLUMINA INC (ILMN.O: Quotazione) ha riportato ricavi nel secondo trimestre inferiori alle attese a causa di rinvii negli acquisti dei suoi prodotti, strumenti per l'analisi genetica. La società ha anche ridotto la guidance sul fatturato per il 2009. Nel dopo borsa Usa ieri il titolo è sceso del 21%.

* Ieri FORD MOTOR (F.N: Quotazione) ha detto che le sue vendite negli Stati Uniti sono calate del 10,9% a giugno, posizionandosi nella parte alta delle sue previsioni.