Borsa Usa prosegue debole, pesante Merck

NEW YORK, 29 aprile (Reuters) - L'azionario Usa prosegue debole dopo il forte calo registrato dall'indice di fiducia dei consumatori, sceso in aprile ai livelli più bassi da marzo 2003, ai tempi del lancio della guerra in Iraq.

Un'altra cattiva notizia arriva dalla bluechip Merck (MRK.N: Quotazione) che si è vista respingere dalle authority di settore la registrazione di un nuovo farmaco contro il colesterolo. Il titolo, che fa parte del Dow, cede quasi il 10%.

Sul mercato grava infine l'attesa per le decisioni della Fed, domani, sui tassi di interesse.

Alle 18,35 il Dow Jones .DJI perde lo 0,25%, l'S&P 500 .SPX scende dello 0,4%, il Nasdaq .IXIC dello 0,3%.

Ribassi tra il 4% e il 6% per Genentech DNA.N e Biogen Idec (BIIB.O: Quotazione) dopo che hanno dichiarato che un farmaco sviluppato insieme, il Rituxan, per il trattamento del lupus non ha raggiunto gli obiettivi.

Accelera Countrywide Financial CFC.N (+1,2%) dopo un avvio in sordina, nonostante abbia annunciato un trimestre in rosso e 1,5 miliardi di svalutazioni.