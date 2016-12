Borsa Usa attorno a parità, male finanziari e compagnie aeree

NEW YORK, 28 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono attorno alla parità, frenati dai timori sullo stato di salute del settore finanziario, che pongono in secondo piano il dato sugli ordini di beni durevoli oltre le attese.

A completare il quadro negativo per il comparto, la decisione di JP Morgan di tagliare le previsioni sugli utili del secondo trimestre e dell'intero 2008 delle principali banche d'investimento.

Bene, invece, Polo Ralph Lauren (RL.N: Quotazione ), in rialzo dell'11% grazie una trimestrale superiore alle attese.

Progresso dello 0,3% per Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione ) dopo che l'assemblea degli azionisti ha bocciato la proposta di un gruppo di soci che fa riferimento alla famiglia Rockfeller di nominare un presidente indipendente.

Fra gli altri titoli in evidenza, Ual Corp UAUA.O, la holding a cui fa capo United Airlines, arretra di oltre due punti percentuali sulle indiscrezioni riguardanti un rallentamento dei negoziati per una fusione con Us Airways LCC.N, che scivola del 6%.