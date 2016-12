Borsa Usa in calo dopo dati macro, allarme Fed su banche

NEW YORK, 28 febbraio (Reuters) - L'azionario Usa prosegue in deciso calo negli scambi del pomeriggio dopo che gli ultimi dati sul Pil, peggiore delle attese, e le dichiarazioni del presidente della Fed, Ben Bernanke, che vede come probabili dei fallimenti bancari a causa della crisi immobiliare, hanno alimentato i timori sull'economia.

Wall Street aveva aperto in ribasso dopo che la crescita nel quarto trimestre era stata confermata a +0,6% contro le stime degli economisti per una revisione al rialzo.

A peggiorare il clima hanno contribuito le parole di Bernanke, secondo cui in ogni caso il sistema bancario Usa è complessivamente in un buon stato di forma, specialmente per quanto riguarda le principali banche.

L'indice bancario KBW cede il 3,3%, con il titolo Jp Morgan (JPM.N: Quotazione) a guidare i ribassi in calo del 3,7% dopo che due broker hanno ridotto le proprie stime sugli utili.

"Penso che sia un vero problema" ha detto Joseph Battipaglia di Stifel Nicolaus. Secondo lo strategist esiste una lista numerosa di case ancora da vendere in stati come Florida, California, Arizona o Nevada, e le banche che operano in questi mercati e non hanno diversificato i propri investimenti potrebbero essere in difficoltà.