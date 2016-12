Wall Street - Stocks to watch del 27 febbraio

NEW YORK, 27 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve calo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

E' probabile che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la diffusione dei dati in calendario alle 14,30 italiane e, soprattutto, dopo la testimonianza del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, che interverrà, alle 16 italiane, in commissione Servizi Finanziari della Camera per illustrare il documento semestrale di politica monetaria.

L'agenda macroeconomica prevede gli ordini di beni durevoli di gennaio, visti in calo del 4%. Alle 16 italiane sarà la volta delle vendite di nuove abitazioni sempre del mese scorso, attese in flessione a 600.000.

Sullo sfondo c'è la corsa per le presidenziali Usa, con i trader che puntano decisamente, per quanto riguarda il fronte democratico, su una vittoria di Barack Obama in Texas.

Attorno alle 13,40 italiane il futures sullo S&P 500 SPH8 perde 2,90 punti (-0,21%), il derivato sul Nasdaq NDH8 arretra di 4,75 punti (-0,26%) e il contratto a marzo sul Dow Jones DJH8 lascia sul terreno 14 punti (-0,11%).

I titoli in evidenza oggi:

* NORTEL NETWORKS NT.N ha chiuso il quarto trimestre con un aumento delle perdite e ha annunciato il taglio di 2.100 posti di lavoro.

* La commissione Ue ha multato MICROSOFT (MSFT.O: Quotazione) per 899 milioni di euro per non aver rispettato le indicazioni imposte sulla violazione delle norme antitrust.