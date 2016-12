Borsa Usa amplia calo con finanziari, pesano timori caro-greggio

NEW YORK, 27 giugno (Reuters) - A Wall Street prosegue il movimento ribassista alimentato dalle preoccupazioni di nuove perdite nel settore finanziario, ma anche dai timori circa l'impatto del rincaro record del greggio sull'economia.

Intorno alle 19,35 gli indici borsistici aggiornano i minimi di seduta, segnando ribassi di circa un punto percentuale. Il Dow Jones .DJI perde l'1,06% a 11.331,02 punti, il Nasdaq .IXIC l'1,1% a 2.295,75 unità, mentre tiene meglio l'S&P 500 .SPX, in ribasso dello 0,68% a 1.274,38.

Il paniere delle blue chip è impostato per avviare un ciclo ribassista, o un prolungato periodo di deprezzamento dei titoli. Perché ciò accada l'indice dovrebbe archiviare la seduta almeno il 20% sotto il livello più alto di chiusura, raggiunto lo scorso ottobre.

Tra i finanziari Usa, particolarmente debole Merrill Lynch MER.N (-2%), dopo che Lehman Bros ha tagliato le stime per l'esercizio in corso prevedendo un rosso di 2,99 dollari per azione dagli 0,53 della stima antecedente. Lehman Brothers LEH.N cede il 4%.