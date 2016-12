Wall Street - Stocks to watch del 27 maggio

* Banc of America ha abbassato le previsioni sui risultati del secondo trimestre di LEHMAN BROTHERS LEH.N, MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione) e GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione). Il broker, in particolare, per Lehman si attende una perdita di 50 cent per azione rispetto a un utile di 76 cent stimato in precedenza, per Goldman prevede un utile di 3,45 dollari per azione (3,75 dollari in precedenza) e per Morgan Stanley stima un utile di 95 cent (1,40 dollari in precedenza).