Borsa Usa in ribasso su timori economia, notizia morte Bhutto

NEW YORK (Reuters) - Seduta con il segno meno per la borsa Usa, appesantita da dati deludenti sugli ordini di beni durevoli che hanno alimentato i timori sulle prospettive dell'economia e degli utili societari.

I mercati sono inoltre scossi da preoccupazioni politiche a livello globale dopo la notizia dell'uccisione della leader dell'opposizione pakistana Benazir Bhutto in un attentato.

La lettera colpisce i finanziari dopo uno studio di Goldman Sachs secondo cui Citigroup, Merrill Lynch & Co e JPMorgan Chase & Co potrebbero registrare nel quarto trimestre svalutazioni maggiori del previsto. Citigroup, che sempre secondo gli analisti Goldman potrebbe anche essere costretta a tagliare il dividendo del 40% per preservare il capitale, lascia sul terreno l'1,9%.