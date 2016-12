Wall Street - Stocks to watch del 2 febbraio

NEW YORK, 2 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

L'agenda macroeconomica prevede il dato sui redditi personali di dicembre, stimati in calo dello 0,4%, con un indice Pce core, l'indicatore dell'andamento dei prezzi maggiormente monitorato dalla Fed, visto invariato. In calendario anche l'indice Ism manifatturiero di gennaio, previsto in calo a 32,6, e le spese per costruzioni di dicembre, che dovrebbero scendere dell'1,2%.