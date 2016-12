Wall Street - Stocks to watch del 26 febbraio

NEW YORK, 26 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono attorno alla parità, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

E' probabile che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la diffusione dei prezzi alla produzione di gennaio, attesi in aumento dello 0,4%, con una componente core vista in rialzo dello 0,2%.

L'andamento dei prezzi alla produzione verrà letto dai mercati come indicatore dell'inflazione e, di conseguenza, barometro delle prossime mosse della Fed sui tassi.

L'agenda prevede anche l'indice di fiducia dei consumatori di febbraio, stimato in calo a 82.

Sullo sfondo restano le turbolenze nel mercato del credito. Ieri, l'azionario Usa ha messo a segno un rally dopo i segnali rassicuranti per le compagnie assicurative sui bond AMBAC FINANCIAL GROUP ABK.N, il cui piano di salvataggio è in dirittura d'arrivo, e MBIA (MBI.N: Quotazione), sostenuta dopo che S&P ha cancellato la minaccia di tagliare il rating. Mbia ieri ha annunciato la cancellazione del dividendo trimestrale.