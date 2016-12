Borsa Usa in forte rialzo su speranze G20,nuove regole contabili

NEW YORK, 2 aprile (Reuters) - Borsa Usa in netto rialzo, spinta dall'ottimismo che il G20 sappia trovare un accordo sulle misure da adottare per far fronte alla crisi e dalle nuove regole contabili sul mark-to-market approvate dal Fasb (Financial Accounting Standard Board) che potrebbero aiutare le banche.

Salgono quindi i finanziari sulle speranze di un miglioramento dell'economia e di norme meno vincolanti per i loro bilanci: "Le banche avranno un po' di flessibilità in più", dice Jack Ablin di Harris Private Bank a Chicago. "Aiuta anche l'idea che il G20 coordini gli sforzi per stimolare l'economia mondiale".

Alle 17 il Dow Jones .DJI sale del 3%, lo Standard & Poor's 500 .SPX del 3,24% e il Nasdaq .IXIC del 3,65%.

Un contributo positivo viene anche dati dati sugli ordini all'industria che in febbraio sono saliti per la prima volta dopo sei mesi consecutivi di contrazione.

GM (GM.N: Quotazione) ha chiesto al governo Usa 2,6 miliardi di finanziamenti a basso tasso di interesse per sostenere lo sviluppo di tre nuovi veicoli ibridi, sale dell'11%.