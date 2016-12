BORSA USA accelera dopo vendite case oltre attese, giù banche

Le vendite di case in corso in aprile sono salite del 6,7%, rispetto a una stima di incremento dello 0,5%.

Fra i titoli in evidenza, JP Morgan (JPM.N: Quotazione) arretra di quasi il 3% e American Express (AXP.N: Quotazione) del 3,5% circa dopo che le due società finanziarie hanno annunciato vendite di titoli per rimborsare i fondi ottenuti nell'ambito del Tarp. Flessione di quasi il 3% anche per Morgan Stanley (MS.N: Quotazione): la banca d'affari ha annunciato un'offerta di azioni per 2,2 miliardi di dollari per rimborsare i fondi Tarp.