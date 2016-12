Wall Street - Stocks to watch del 25 febbraio

NEW YORK, 25 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street puntano ad un avvio poco mosso per la borsa Usa.

Il comparto finanzario sarà sotto i riflettori in un mercato ottimista per il piano di salvataggio dell'assicuratore di bond Ambac Financial ABK.N e per le voci di M&A nel settore bancario in Europa.

Sulla borsa di Parigi Ambac ABK.F segna un rialzo di oltre il 25%, a Francoforte Citigroup TRV.F e Countrywide Financial CCR.F salgono rispettivamente del 2,3% e del 5%.

Indiscrezioni stampa parlano di un interessamento del Qatar per la britannica Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) ma le speculazioni in tema di fusioni di acquisizioni, alimentano gli acquisti su alcune banche minori.

L'agenda degli appuntamenti di oggi vede sul fronte macro il dato sulla vendita di case esistenti nel mese di gennaio (alle 16,00) e su quello aziendale i risultati trimestrali del retailer di alta fascia Nordstrom (JWN.N: Quotazione).

Attorno alle 14,00 italiane il futures sull'S&P 500 SPHB guadagna 1,10 punti (+0,08%), il derivato sul Nasdaq NDH8 sale di 1 punto (+0,01+%) mentre il contratto sul Dow Jones DJH8 arretra di 2,50 punti (-0,14%).

I titolo in evidenza oggi.