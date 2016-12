Borsa Usa rimbalza con bancari e tecnologici in attesa Fed

NEW YORK, 25 giugno (Reuters) - L'azionario statunitense viaggia in territorio positivo, favorito da un'ondata di acquisti sui titolo finanziari e tecnologici, tra i più bersagliati nelle ultime settimane.

Dopo che i principali indici borsistici sono scivolati sui minimi di tre mesi, gli investitori stanno approfittando dei prezzi vantaggiosi di alcuni settori, tra cui i costruttori , in rialzo del 3,37%, e le compagnie aeree .XAL, che salgono di oltre cinque punti percentuali.

Dalla riunione di politica monetaria che termina oggi, il mercato si attende il mantenimento dello status quo sui tassi di interesse. Tuttavia gli analisti si aspettano che il comunicato dell'istituto centrale, previsto per le 20,15, contenga un linguaggio duro, riflesso delle sue crescenti preoccupazioni per gli alti livelli di inflazione.

Intorno alle 19,10 il paniere delle blue-chip Dow Jones .DJI segna un rialzo dello 0,41% a 11.856,36 punti, mentre l'indice allargato Standard & Poor's 500 .SPX è in progresso dello 0,84% a 1.325,37. L'indice composito Nasdaq .IXIC guadagna l'1,47% a 2.403,06 unità.

Il tentativo dei finanziari di dare vita ad un rimbalzo è sostenuto anche dalle voci di acquisizioni. Il New York Post ha scritto che la banca svizzera UBS UBSN.VX è stata contattata da Lazard Ltd (LAZ.N: Quotazione) per guidare una revisione strategica delle sue attività.