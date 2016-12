Wall Street - Stocks to watch del 24 aprile

NEW YORK, 24 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso calo, facendo pensare a un avvio di seduta debole.

Sull'umore degli investitori continuano a pesare i timori per il credit crunch. E' venuto meno anche il supporto garantito ieri dai tecnologici, dato che APPLE (AAPL.O: Quotazione ), a mercati chiusi, ha annunciato utili in calo e un outlook cauto.

Il calendario macroeconomico Usa prevede gli ordini di beni durevoli di marzo, visti invariati, le richieste di sussidi alla disoccupazione, stimate in aumento a 375.000 unità, e le vendite di nuove abitazioni di marzo, che gli analisti vedono in calo a 580.000.

I titoli in evidenza oggi:

* DOW CHEMICAL (DOW.N: Quotazione) ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 99 cent, in calo rispetto a un anno prima ma 4 cent sopra le aspettative.