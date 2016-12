BORSA USA,Dow e S&P in calo su trimestrali negative, Nasdaq sale

NEW YORK, 2 febbraio (Reuters) - Dopo un'apertura negativa, Wall Street riduce le perdite, con il Nasdaq che gira in positivo incoraggiato dal balzo del 4% di Microsoft (MSFT.O: Quotazione ).

A rischiarare i listini oggi ha contribuito, oltre a Microsoft, l'indice Ism manifatturiero di gennaio, che ha segnalato una contrazione minore del previsto, mentre il presidente Barack Obama sta spingendo per l'approvazione in congresso entro metà febbraio del suo piano di stimolo da quasi 900 miliardi di dollari.

Tra i titoli in evidenza Mattel MAT.N, il numero uno mondiale dell'industria dei giocattoli, in calo di oltre il 14% dopo aver annunciato un utile per azione nel quarto trimestre inferiore alle attese, a 49 centesimi contro i 71 attesi dagli analisti.