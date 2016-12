Wall Street - Stocks to watch del 24 gennaio

NEW YORK, 24 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi ritracciando dagli iniziali guadagni limitati dalle speranze che le misure del governo e dalla banca centrale per contrastare una recessione possano essere efficaci.

La borsa americana, con un rally finale, ha interrotto ieri una serie di cinque sedute consecutive di ribassi sostenuta dalla notizia di un incontro tra l'Authority sulle assicurazioni dello Stato di New York e le banche per tutelare il settore e per garantire i capitali.