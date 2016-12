Wall Street - Stocks to watch del 2 aprile

I mercati guardano al G20 in corso a Londra per capire se i leader dei principali paesi riusciranno a trovare un accordo su nuove regole finanziarie e decideranno di destinare fondi aggiuntivi al Fmi per allentare la crisi economica mondiale. Sul lato domestico, invece, il focus è sulla riunione del Financial Accounting Standards Board che dovrebbe votare a favore di una proposta che darebbe maggiore flessibilità nella contabilità mark-to-market.