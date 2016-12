Borsa Usa positiva, tonico il Nasdaq su risultati Qualcomm

NEW YORK, 24 gennaio (Reuters) - A Wall Street l'indice Nasdaq è in buon rialzo sostenuto dai buoni risultati di Qualcomm (QCOM.O: Quotazione ) e di altre società che hanno alimentato l'ottimismo sullo stato di salute delle aziende.

Qualcomm balza del 9,2% il giorno dopo che il produttore di chip per la telefonia mobile ha annunciato utili trimestrali in rialzo. Anche se i conti dell'azienda americana sono in linea con le attese, questi evidenziano che la domanda è ancora solida malgrado la debolezza dell'economia.