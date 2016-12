Wall Street - Stocks to watch del 2 novembre

NEW YORK, 2 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

Sul fronte macroeconomico, l'agenda prevede le spese per costruzioni di settembre, stimate in calo dello 0,2%, l'indice Ism manifatturiero di ottobre, visto salire a 53, e le promesse di vendite immobiliari di settembre, che dovrebbero essere invariate.

* Secondo quanto ha scritto domenica il Wall Street Journal, GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione ) è in trattative per acquistare milioni di crediti d'imposta da FANNIE MAE FNM.N, ma il Tesoro Usa potrebbe bloccare l'operazione.

* L'Ad di BANK OF NEW YORK MELLON CORP (BK.N: Quotazione), Robert Kelly, secondo quanto riportato dal Wsj, è stato contattato per l'incarico di Ceo di BANK OF AMERICA CORP (BAC.N: Quotazione), ma avrebbe declinato l'offerta.