Wall Street - Stocks to watch del 2 dicembre

NEW YORK, 2 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso rialzo, facendo pensare a un rimbalzo dopo il tracollo di ieri.

La giornata prevede la diffusione dei dati sulle vendite di auto, da parte delle case produttrici, nel mese di novembre: l'attesa è per una flessione complessiva a 10,40 milioni di vetture da 10,52 milioni del mese precedente. Rispetto a un anno prima la stima è di un crollo del 30%, a riprova della crisi che sta attraversando l'industria automobilistica Usa.

I dati sulle vendite di novembre arriveranno nella giornata in cui le aziende del settore sottoporranno i piani di ristrutturazione aggiornati all'attenzione del Congresso, chiamato a erogare un pacchetto di aiuti da 25 miliardi di dollari.

I titoli in evidenza oggi:

* La catena di negozi d'abbigliamento SEARS HOLDINGS (SHLD.O: Quotazione ) ha chiuso il terzo trimestre con una perdita per azione, escludendo le poste straordinarie, di 90 cent, peggio dell'attesa di un rosso di 49 cent. Il gruppo ha aumentato di 500 milioni di dollari l'autorizzazione al buyback azionario.

* La catena di negozi di prodotti per la fornitura degli uffici STAPLES (SPLS.O: Quotazione ) ha archviato il trimestre con un utile per azione di 22 cent, dato inferiore ai 41 cent stimati dagli analisti.

* GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione ), secondo quanto scrive il Wall Street Journal citando fonti industriali, chiuderà il quarto trimestre con una perdita netta di almeno 2 miliardi di dollari, ovvero circa 5 dollari per azione. Al momento, stando a Reuters Estimates, gli analisti stimano un rosso per azione, escludendo le poste straordinarie, di 1,27 dollari.

* In un articolo scritto per il Wall Street Journal, Maurice Greenberg, ex amministratore delegato di AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG.N: Quotazione), sostiene che il governo Usa dovrebbe fornire una garanzia federale sui rischi di controparte sui collaterali della compagnia assicurativa. Continua...