Borsa Usa, Nasdaq tonico, Dow vede Boeing volare, giù finanziari

NEW YORK (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono contrastati, con Dow e S&P ancora attorno alla parità, mentre il Nasdaq è piuttosto tonico, sostenuto dall'attesa che Apple, in rialzo di circa un punto percentuale, comunichi risultati brillanti a mercati chiusi.

Dopo una prima parte di seduta positiva, l'azionario Usa ha frenato a causa del ritorno sulla ribalta dei timori per l'impatto della crisi del credito.

La compagnia assicurativa sui bond Ambac Financial crolla del 40% dopo aver archiviato un trimestre in rosso, conseguenza delle maxi-svalutazioni sui derivati.

Le vendite sui finanziari fanno da contraltare al buon andamento di alcuni titoli industriali, come Boeing, che balza del 5% dopo la trimestrale. Bene anche Philip Morris: +2,7% sulla scia dei risultati.

Fra gli altri titoli in evidenza, la compagnia assicurativa Safeco Corp vola di quasi il 50% dopo che Liberty Mutual ne ha annunciato l'acquisizione per 6,2 miliardi in contanti.