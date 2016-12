Wall Street - Stocks to watch del 23 aprile

NEW YORK, 23 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono contrastati e attorno alla parità, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

I segnali preoccupanti che provengono dal settore finanziario pongono in secondo piano le indicazioni positive arrivate dalle trimestrali di YAHOO (YHOO.O: Quotazione ), che ha riportato utili oltre le attese, e della società di data storage EMC EMC.N, che balza del 7,1% nelle contrattazioni di pre-market dopo i risultati.

Per quanto riguarda Yahoo, MICROSOFT (MSFT.O: Quotazione), per bocca dell'AD Steve Ballmer, ha ribadito che l'offerta d'acquisto non cambia.