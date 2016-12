Borsa Usa chiude con inaspettato rialzo

NEW YORK (Reuters) - La borsa statunitense ha chiuso con un inaspettato rialzo oggi interrompendo una serie di cinque chiusure in calo grazie alla fiducia riposta dagli investitori nel fatto che le autorità abbiano intenzione di salvare le grandi società che assicurano obbligazioni, facendo così diminuire le preoccupazioni per le prospettive del settore finanziario.