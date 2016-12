Borsa Usa, indici su grazie a oil, piano salvataggio immobiliare

NEW YORK, 23 luglio (Reuters) - Dopo un'apertura incerta Wall Street ha virato in territorio positivo, tonificata dalle speranze sul piano di salvataggio immobiliare al vaglio del Congresso e dal ribasso del greggio - amplificatosi dopo i dati sulle scorte della settimana.

In grande spolvero, in attesa del voto parlamentare, le due agenzie Freddie Mac FRE.N e Fannie Mae FNM.N con rialzi a due cifre che stimolano un tono positivo dei finanziari, con JP Morgan (JPM.N: Quotazione) tra i migliori in salita di oltre 2%.