Wall Street - Stocks to watch del 22 luglio

NEW YORK, 22 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso calo, facendo pensare a un avvio di seduta in netto ribasso.

In assenza di dati macroeconomici in calendario, dunque, saranno le trimestrali a scandire il passo della giornata. A mercati chiusi toccherà, fra gli altri, a YAHOO (YHOO.O: Quotazione). A risollevare il morale non è bastata la trimestrale record di CATERPILLAR (CAT.N: Quotazione): il colosso delle macchine per il movimento terra, un barometro dell'andamento dell'economia, ha parlato di una crescita del Pil mondiale inferiore al 3% nel 2008. Il titolo guadagna il 2,4% nel pre-market.