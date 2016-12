Borsa Usa in calo, pesanti finanziari dopo giudizi Merrill

NEW YORK (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso ribasso, affossati dai titoli finanziari dopo che Merrill Lynch ha tagliato a "sell" il rating delle agenzie semi-pubbliche di erogazione mutui Fannie Mae e Freddie Mac.

La decisione del broker si sta traducendo in un calo di oltre il 5% per Fannie Mae e di quasi il 9% per Freddie Mac.