Wall Street - Stocks to watch del 22 aprile

NEW YORK, 22 aprile (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono piatti in una seduta che sarà condizionata dall'attesa delle trimestrali di alcune importanti bluechip come YAHOO (YHOO.O: Quotazione), MCDONALD'S (MCD.N: Quotazione) e AT&T (T.N: Quotazione).

Finora la stagione delle trimestrali, da un lato, ha mostrato conti per il settore finanziario colpito dai subprime non così brutti come ci si aspettava, dall'altro, risultati per società tradizionalmente esposte al ciclo economico migliori delle attese.

Sul fronte macro, alle 16 italiane sono attese le vendite di case esistenti che, secondo un sondaggio Reuters, dovrebbero mostrare una crescita del 2,9% a 4,92 milioni.

Alle 13,05 italiane il futures sul Dow Jones DJM8 sale di un frazionale 0,02%, quello sul Nasdaq NDM8 è in calo dello 0,31%, quello sull'S&P 500 SPM8 perde lo 0,02%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* TEXAS INSTRUMENTS TXN.N ha chiuso il primo trimestre con utili in crescita, ma sotto le attese degli analisti a causa della debole domanda per cellulari di fascia alta. Per il secondo trimestre prevede un Eps tra 42 e 48 cent contro attese degli analisti di 48 cent.

* LOCKHEED MARTIN (LMT.N: Quotazione) ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 1,75 dollari contro attese di 1,63. Ricavi a 10 miliardi di dollari.

* Bear Stearns e Punk Ziegel hanno tagliato il target price di BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) a 46 dollari rispettivamente da 52 e da 49 dollari.