Borsa Usa consolida guadagni con tecnologici, finanziari

A sostenere i listini il comparto dei tecnologici, incoraggiato dai forti risultati riportati da Research in Motion RIMM.O e dei finanziari sulla notizia di un nuovo investimento estero in una banca d'affari statunitense.

Merrill Lynch MER.N potrebbe ottenere capitali fino a 5 miliardi di dollari dal fondo sovrano di Singapore, Temasek Holdings, secondo quanto scritto ieri dal Wall Street Journal. Al momento non è stato possibile raggiungere Merril Lynch per un commento. Alle 18,50 il titolo guadagna circa un punto percentuale.

"L'outlook per gli utili dei tecnologici è molto, molto buono. E' normale che in un momento di scarsa crescita, gli investitori sono pronti a pagare di più per i titoli di cui è previsto un aumento di rendimento", dice Brian Gendreau, investment strategist di ING Investment Management a New York.