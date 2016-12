Wall Street - Stocks to watch del 21 luglio

NEW YORK, 21 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

Inizialmente deboli, i derivati hanno cambiato marcia dopo la pubblicazione della trimestrale di BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione ), chiusa con un utile decisamente superiore alle attese. Il titolo dell'istituto balza del 6,4% nelle contrattazioni di pre-market.

L'agenda delle trimestrali prevede, a mercati chiusi, anche i risultati di APPLE (AAPL.O: Quotazione ) e TEXAS INSTRUMENTS e quelli di MERCK (MRK.N: Quotazione ) e SHERING PLOUGH SGP.N, rinviati dalla mattinata alla sera per consentire un aggiornamento al mercato sugli sviluppi di un farmaco.

Scarno il calendario dei dati macroeconomici: è atteso soltanto il super-indice di giugno, stimato in calo dello 0,1%.

I titoli in evidenza oggi:

* La società biotech GENENTECH DNA.N balza del 16,7% nel pre-market dopo che Roche ROG.VX ha offerto 43,7 miliardi di dollari in contanti per acquisire la quota di minoranza che ancora non possiede. Lehman, secondo theflyonthewall.com, ha alzato il rating di Genentech a "overweight" da "equal-weight".