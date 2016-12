Borsa Usa poco sotto parità, ok banche, male tech e farmaci

NEW YORK (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono incerti, con i ribassi nei settori farmaceutico e tecnologico che vengono bilanciati dai progressi dei finanziari.

Le banche beneficiano della trimestrale oltre le attese di Bank of America, che balza di oltre il 7%.

Il mercato, invece, non ha apprezzato la decisione di Merck e Schering-Plough di posticipare, a mercati chiusi, la diffusione dei risultati, per poter illustrare agli investitori uno studio sul farmaco Vytorin: i titoli hanno subìto un'ondata di vendite, che, dopo un parziale recupero, è ripresa in seguito alla pubblicazione dello studio.