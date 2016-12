Wall Street - Stocks to watch del 2 ottobre

NEW YORK, 2 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa si muovono in moderato calo suggerendo un avvio debole per Wall Street.

* GENERAL ELECTRIC (GE.N: Quotazione) è in trattative su partnership o un'Ipo per la controllata NBC Universal, ha detto l'AD Jeffrey Immelt, mentre crescono le attese per un'operazione con l'operatore via cavo Comcast Corp (CMCSA.O: Quotazione).