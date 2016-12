Borsa Usa in netto calo su dati macro, cade Ge, male Intel

NEW YORK, 2 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, affossati dalle difficili condizioni del credito e dalle indicazioni sul rallentamento dell'economia Usa.

La sensazione che l'economia sia ormai scivolata in recessione penalizza i titoli maggiormente esposti al ciclo economico, come Intel (INTC.O: Quotazione), in calo di oltre il 4%, Ibm (IBM.N: Quotazione), quasi -6%, e Caterpillar (CAT.N: Quotazione), che lascia sul terreno oltre il 6%.