Borsa Usa vira in rosso dopo indice Philly Fed, Nasdaq tiene

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - Gli indici azionari della borsa statunitense invertono la tendenza e scivolano sui minimi di seduta dopo che l'indice della Fed di Filadelfia sull'attività manifatturiera nella regione medioatlantica ha mostrato una contrazione inaspettata.

In precedenza i risultati di Bear Stearns BSC.N, sebbene in rosso, hanno aumentato le speranze a Wall Street che il peggio della crisi accesa dai mutui subprime sia alle spalle. Il titolo cede l'1,32% a 89,45 dollari.

Oracle avanza del 6,85% dopo che la società ha annunciato utili in rialzo sulle vendite di software migliori delle attese.

Tra i titoli in evidenza MBIA (MBI.N: Quotazione). La pià grande compagnia di assicurazioni sui bond al mondo ha annunciato un'esposizione per 30,6 miliardi di dollari a strumenti Cdo. La notizia non è piaciuta al mercato, con il titolo che crolla del 27,65% a 19,50 dollari.