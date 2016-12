Wall Street - Stocks to watch del 20 febbraio

NEW YORK, 20 febbraio (Reuters) - I futures di Wall Street sono orientati al ribasso, con gli investitori che in assenza di dati trimestrali di rilievo restano in attesa dei dati sull'inflazione per capire quanto spazio esiste per un taglio dei tassi da parte della Fed.

In Europa le borse cedono circa l'1%, appesantite dalle difficoltà dei finanziari in seguito al warning lanciato da Alliance & Leicester ALLL.L su maggiori costi per il finanziamento.

"La tendenza generale è ancora per un ribasso" ha detto Peter Dixon di Commerzbank.

Ieri Wall Street ha chiuso in ribasso dopo che i prezzi del greggio hanno superato i 100 dollari al barile, accentuando i timori di un rialzo dell'inflazione a casa dei maggiori costi energetici.

Intorno alle 13,45 italiane, il futures sullo S&P 500 SPH8 scende di 12,50 punti (-0,92%), il derivato sul Nasdaq NDH8 perde 14 punti (-0,79%) e il contratto a marzo sul Dow Jones DJH8 cede 84 punti (-0,68%).

I titoli in evidenza oggi:

* Hewlett-Packard (HPQ.N: Quotazione) nell'aftermarket ha guadagnato il 5%. Ieri la casa di hardware ha riportato un fatturato superiore alle stime degli analisti.

* Garmin (GRMN.O: Quotazione) guadagna il 7,9% nel preborsa dopo avere annunciato un fatturato nel quarto trimestre in crescita del 99% a 1,22 miliardi di dollari contro stime per 1,03 miliardi, mentre l'utile per azione è salito a 1,39 dollari contro 1,11 dollari attesi.