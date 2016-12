Borsa Usa tonica dopo Philly Fed, corre General Electric

NEW YORK, 20 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso rialzo, sostenuti dalla caduta dei prezzi di oro e petrolio, che stanno riducendo i timori di pressioni inflazionistiche.

In evidenza, per il terzo giorno consecutivo, i titoli delle agenzie semi-pubbliche attive nell'erogazione di mutui Fannie Mae FNM.N e Freddie Mac FRE.N, che avanzano, rispettivamente, di oltre il 12% e il 9% grazie alla decisione del governo di allentare i vincoli di investimento per aumentare la liquidità nel mercato immobiliare.