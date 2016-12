Borsa Usa negativa scia aumento greggio e dati Ppi, giù banche

NEW YORK, 20 maggio (Reuters) - Seduta in ribasso per la borsa Usa sulla scia della nuova fiammata del petrolio, salito sopra i 129 dollari al barile, e della crescita più forte delle attese dei prezzi alla produzione core, fattori che hanno contribuito ad alimentare i timori inflazionistici.

"Quello che si chiede il mercato è come le spese per consumi possano reggere nel bel mezzo dell'aumento dei prezzi energetici e di tutti i problemi che stiamo avendo", commenta Frank Lesh, analista sui futures e broker di FuturePath Trading a Chicago. "I nuovi massimi del greggio alimentano questa paura".

I bancari cedono terreno sulla scia dei commenti di Meredith Whitney, influente analista del settore a Oppenheimer & Co, secondo cui la crisi del credito non è finita, potrebbe estendersi oltre il prossimo anno e potrebbe avere come conseguenza tre anni di consistenti flessioni dei ricavi per le banche.