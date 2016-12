Borsa Usa in deciso calo, male finanziari, cade Ford, giù tech

NEW YORK, 20 giugno (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso ribasso, con i titoli finanziari che soffrono dopo che diversi broker hanno sottolineato la probabilità di ulteriori tagli dei dividendi e svalutazioni da parte delle banche Usa.

Sullo sfondo c'è la ripresa della corsa del greggio, che rilancia i timori di tensioni inflazionistiche e riduzione della spesa per consumi.

Le banche commerciali sono in netto calo dopo che Merrill Lynch ha detto di vedere tagli ai dividendi nel comparto: Bank of America (BAC.N: Quotazione) perde l'1,8% circa, SunTrust Banks (STI.N: Quotazione) il 2,5% circa e Wachovia WB.N l'1,5%. Quest'ultima pare non essersi giovata della voce, riferita da Cnbc, secondo cui Jp Morgan & Chase (JPM.N: Quotazione), che arretra di circa mezzo punto percentuale, ne starebbe valutando l'acquisizione.