Wall Street - Stocks to watch del 19 maggio

* MICROSOFT (MSFT.O: Quotazione ) ha annunciato ieri di aver proposto a YAHOO (YHOO.O: Quotazione ) un'offerta alternativa alla piena acquisizione, ma la mossa non sembra destinata a incontrare il favore del finanziere Carl Icahn, secondo quanto riferisce una fonte a lui vicina. Ichan ha lanciato lo scorso giovedì una campagna per cambiare il Cda di Yahoo con membri disponibili a riaprire le trattative con Microsoft.

* LOWE (LOW.N: Quotazione), la seconda catena Usa di accessori per la casa, ha registrato un calo degli utili per il primo trimestre risentendo delle minori vendite per la crisi del mercato immobiliare e per l'andamento debole dell'economia.